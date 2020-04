Coronavirus in Veneto: casi positivi saliti a 13459, altri 19 morti

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi a 13459, 38 in più rispetto nel corso della giornata di oggi, 18567 le persone in isolamento domiciliare, in calo deciso i malati ricoverati negli ospedali, scesi a 1478, 43 in meno, così come quelli ricoverati in terapia intensiva, scesi a 248, 9 in meno rispetto a questa mattina, in crescita i deceduti, saliti in totale a 824, 732 negli ospedali, 19 in più da questa mattina; mentre i pazienti guariti e dimessi sono arrivati a 1595.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto aggiornati alle 17 di oggi, venerdì 10 aprile.

(ph. Imagoeconomica)