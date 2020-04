Coronavirus in Veneto: 13421 casi positivi (+335), i ricoverati si confermano 1521

In Veneto i casi positivi sono saliti oggi a 13421, + 335 rispetto alla rilevazione delle 17 di ieri; i negativizzati sono 1981 mentre le persone in isolamento sono aumentate a 18567; i pazienti in ospedale si confermano 1521, senza alcuna variazione rispetto ai ieri; i ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 257, uno in meno rispetto a ieri; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 793, mentre negli ospedali sono morte 713 persone, + 9 nel corso della notte; salgono decisamente i pazienti guariti e dimessi arrivati a 1525, + 29 rispetto a ieri.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8 di oggi, venerdì 10 aprile.

(ph. Imagoeconomica)