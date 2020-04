Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: altri due decessi all’ospedale di Santorso

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 10 aprile 2020 – Nelle ultime 24 ore due donne di 59 e 84 anni sono morte all’ospedale di Santorso a causa del coronavirus.

È quanto emerge dal bollettino dell’Ulss 7 aggiornato alle 16 di oggi, venerdì 10 aprile.

I positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono saliti a quota 1016, su un totale di 11028 tamponi eseguiti. I ricoverati sono aumentati a 159: 136 a Santorso, 19 all’ospedale di comunità di Marostica e 4 a Bassano. Di questi, 16 si trovano in terapia intensiva e 8 in semi intensiva. Dallo scoppio dell’epidemia, i decessi avvenuti sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana sono stati 53. 1700 i soggetti in sorveglianza attiva e passiva.

(ph. Imagoeconomica)