Coronavirus, Ulss 4 Veneto Orientale: al via gli screening per le Forze dell’ordine

Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, San Donà di Piave, 10 aprile 2020 – Continuano senza sosta gli screening per la ricerca di persone positive al Covid-19. Parallelamente ai tamponi in corso sui dipendenti dell’Ulss 4 e nelle strutture di accoglienza per disabili, e dopo i rilievi svolti su tutto il personale e gli ospiti delle case di riposo, oggi, venerdì 10 aprile, iniziano gli screening ad ampio raggio per le Forze dell’ordine, anch’esse esposte al rischio di infezione. Coinvolti dunque Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Capitaneria di Porto e Polizia Locale.

Gli screening consistono nell’esecuzione di test rapidi che vengono svolti mediante una puntura sul polpastrello del dito di una mano e nell’immediato viene rilevata una goccia di sangue. Ad effettuare i test è il personale del Dipartimento di prevenzione nei 5 ambulatori territoriali di Igiene Pubblica secondo questo programma.

Oggi pomeriggio nell’ambulatorio di via Levantina a Jesolo, per i territori comunali di Jesolo, Cavallino-Treporti ed Eraclea. Nella mattina di domani, sabato 11 aprile, nell’ambulatorio di via Trento a San Donà di Piave per gli ambiti comunali di Meolo, Fossalta, Musile, Noventa, San Donà di Piave, Ceggia e Torre di Mosto; sempre domani mattina anche nell’ambulatorio di via Zappetti a Portogruaro per i territori di San Michele al Tagliamento, Gruaro, Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Concordia Sagittaria, Pramaggiore e Cinto Caomaggiore. Domani pomeriggio nell’ambulatorio Igiene Pubblica in via Papa Giovanni XXIII a San Stino di Livenza per i territori di Annone Veneto e San Stino di Livenza; e sempre domani pomeriggio anche nell’ambulatorio di via Riva dei Bragozzi e Caorle per le forze dell’ordine presenti nell’ambito territoriale di Caorle.

La prossima settimana verranno effettuati i test rapidi al personale dipendente dei Comuni.

(ph. Imagoeconomica)