Emergenza Covid-19, imprenditore in Svizzera: «Soldi ricevuti in 10 minuti»

Crisi in Svizzera? Secondo la testimonianza di un imprenditore italiano a capo di un grosso gruppo del settore odontoiatrico che opera sia in Italia e sia in territorio elvetico a Mattino Cinque, bastano 10 minuti in banca per ottenere subito un prestito pari al 10% del fatturato dell’azienda.

«Compilando un form online l’erogazione dei fondi è stata rapidissima – spiega il manager -. I soldi servono adesso, non tra tre mesi nè tra sei mesi. Ci auguriamo che quello che abbiamo ottenuto in Svizzera molto rapidamente di poterlo ottenere anche in Italia».

(ph: shutterstock)