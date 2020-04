Moretti: «I peggiori nemici dell’Italia sono gli amici di Meloni e Salvini»

Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico, attacca Giorgia Meloni e Matteo Salvini per le loro parole a commento dell’accordo raggiunto dall’Eurogruppo nella serata di ieri sugli strumenti da mettere in campo per fronteggiare le conseguenze economiche del coronavirus.

Su Twitter scrive: «Ma Giorgia Meloni lo sa che in Olanda il partito FvD suo alleato dello stesso gruppo parlamentare in Europa, ha votato contro gli eurobond? Gli amici sovranisti della Meloni e di Salvini sono i peggiori nemici dell’Italia».