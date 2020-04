Troppi clienti nel supermercato, cassiera offende carabinieri: denunciata

Nel tardo pomeriggio del 9 aprile i militari della Stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato una cassiera del locale supermercato per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Gli carabinieri, entrati nell’esercizio commerciale per un controllo, hanno notato un assembramento eccessivo di clienti all’interno e nelle file alle casse. Così hanno segnalato la situazione alla cassiera e chiesto che provvedesse a distanziare le persone ed effettuasse accessi controllati al negozio.

La stessa, infastidita, ha iniziato ad inveire con frasi oltraggiose all’indirizzo dei militari, i quali hanno provveduto a deferirla per il comportamento tenuto. Sono in corso accertamenti per l’elevazione della relativa sanzione amministrativa e conseguente segnalazione in Prefettura.

(ph: shutterstock)