Bucci: «Riaprire solo quando terapie intensive saranno mezze vuote»

Enrico Bucci, biologo dell’università di Philadelphia, in un’intervista al Corriere della Sera dà l’ok per la fase due sulle riaperture ma solo «con il 50% dei posti liberi in terapia intensiva». Con alcune cose da migliorare come «la sorveglianza, fare screening alle categorie esposte, individuare i focolai con sistemi di tracciamento».

Per Bucci il governo dovrebbe realizzare un piano per incrementare il numero di laboratori per i tamponi e migliorare la comunicazione alla popolazione in modo da spiegare «l’utilità delle misure, non solo la costringa a osservarle». Inoltre prima della riapertura sarebbe buona cosa «mettere in piedi la sorveglianza e proibire la circolazione fra le Regioni», con l’aggiunta di un «test certificato nazionale per aprire alla circolazione chi è immune».

«Il virus continuerà a circolare – conclude -, non sparisce da solo. Si tratta di controllarlo. Più investiamo nella prevenzione, meno impatterà sul nostro stile di vita».

