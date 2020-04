Coronavirus in Veneto: +16 morti, positivi a quota 13891, calano i ricoverati

In Veneto i casi positivi sono saliti nella giornata odierna a 13891, + 123 rispetto alla rilevazione delle 8 di questa mattina; i negativizzati sono cresciuti sensibilmente, a 2326 persone; i soggetti in isolamento si mantengono a quota 18111; i pazienti curati in ospedale diminuiscono a 1445 unità, – 20 rispetto a questa mattina; i ricoverati in terapia intensiva si confermano 251; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 852, di cui 755 negli ospedali, + 16 nel corso della giornata; aumentano decisamente i pazienti guariti e dimessi, ora 1659, + 64 solo oggi.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 17 di oggi, sabato 11 aprile.

(ph. Imagoeconomica)