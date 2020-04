Covid-19, Ulss 8 Berica: 1014 casi positivi (+43), 118 ricoverati, 1098 in sorveglianza attiva

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 11 aprile 2020 – Nelle ultime 24 ore non si sono verificati decessi per coronavirus all’ospedale San Bortolo. Dal bollettino dell’Ulss 8 Berica aggiornato alle 16 di oggi, sabato 11 aprile, emerge che nel Vicentino i casi positivi al Covid-19 hanno raggiunto quota 1014, + 43 rispetto a ieri. I negativizzati sono 152; i ricoverati 118, due in meno rispetto a ieri, 22 i pazienti in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri; calano i pazienti in malattie infettive, passati da 63 a 56. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1098, quelli in sorveglianza fiduciaria passiva 559. Nove i pazienti guariti e dimessi nelle ultime 24 ore. Dal 6 al 10 aprile sono 41 i bambini nati sul territorio dell’Ulss 8 Berica: 30 a Vicenza, 4 ad Arzignano e 7 a Valdagno.

(ph. Imagoeconomica)