Coronavirus, Arcuri: «Presto app per contagi, valutiamo mascherine di Stato»

Il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha tenuto oggi sabato 11 aprile un punto stampa in cui ha parlato di Coronavirus, mascherine, contagi, terapia intensiva e acquisiti.

Arcuri ha annunciato un’app per i contagi, ha detto che i posti in terapia intensiva sono aumentati di 6 volte e ha pregato gli italiani di rispettare le misure restrittive per non vanificare gli sforzi fatti fin’ora. A proposito dello spettro della criminalità organizzata sulla produzione di mascherine, ha detto che ci saranno controlli rigidi e si valuterà una produzione in mano allo Stato.

(Ph. Imagoeconomica)