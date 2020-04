Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha tenuto oggi la consueta conferenza stampa per aggiornare sui dati dell’emergenza Coronavirus in Italia. Il dottor Borrelli ha detto che il virus non è sconfitto, ma che sta calando la pressione sugli ospedali. Ha raccontato la storia di un 94enne guarito dal Covid, storia che ovviamente fa ben sperare. Sostanzialmente calano i ricoverati, ma aumentano i positivi.