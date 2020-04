Lo studio: «Lombardia ricovera il 50% dei positivi, Veneto il 20%»

Secondo l’ultimo Rapporto Covid di Altems (l’Università Cattolica di Roma) il Veneto ospedalizza il 21% dei malati di coronavirus, mentre la Lombardia il 49%%. Il dato emerge dal confronto della curva di contagio di cinque regioni italiane (oltre alle due citate, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Lazio) e dalla sua gestione nell’assistenza. Secondo lo studio, in un arco temporale di otto giorni, dal 23 marzo al 7 aprile, l’incidenza dei casi da Covid 19 sulla popolazione totale rispetto alla media nazionale è raddoppiata in Lombardia, mentre in Veneto è stata di poco superiore (0,24% contro lo 0,22% dell’Italia). Gli autori del dossier sottolineano che la differenza potrebbe spiegarsi con una «diversa efficacia e tempestività nelle misure di contenimento adottate». Per esempio nel ricorso ai test dei tamponi per individuare gli asintomatici: «L’incidenza dei tamponi in Veneto rispetto alla popolazione residente è quasi il doppio di quella riscontrata in Lombardia (sono 186.325). Si evidenzia una correlazione forte tra il numero di tamponi effettuati e il numero di casi registrati».

(ph: Imagoeconomica)