Coronavirus, la Pellegrini mette all’asta 59 “pezzi” unici

Federica Pellegrini si mette all’asta per beneficenza. Martedì 14 aprile, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, per

raccogliere fondi da destinare all’ospedale di Bergamo Giovanni XXIII, la Divina offre ben 59 “pezzi” unici – tra i quali gli occhialini dell’oro olimpico a Pechino 2008 e della semifinale dei Mondiali 2009 a Roma, con i quali ha stabilito

uno dei suoi record del mondo (1:53:67) nei 200 sl – che rimandano ad altrettanti momenti della sua straordinaria carriera.

Per partecipare all’asta bisogna collegarsi al sito www.6enough.eu, dal quale si aprirà la pagina con il form di

registrazione-preiscrizione all’asta. Come indicato all’interno del form, l’utente riceverà, circa 24 ore prima dell’orario di inizio dell’asta, il link e le credenziali per accedere all’evento.

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Federica Pellegrini Instagram)