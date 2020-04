L’oroscopo della settimana (13-19 aprile): Cancro, non lasciarti dominare!

♈-ARIETE

BARCAMENATI ACCORTAMENTE.

Reggere i ritmi troppo blandi che adesso stai vivendo, e che la tua natura impetuosa e vitale non apprezza più di tanto, non pare proprio facilissimo…Sole in tensione con Plutone caldeggia condizioni calmierate e prive di slancio, che invece Mercurio nel Segno (in relazione sia con Venere e sia con Marte) disdegnerebbe con cocciuta determinazione. Barcamenarti quindi fra opposte tendenze è il compito che ora ti affidano gli astri.

♉-TORO

INSISTI CON PIENA RAGIONE.

Proprio alla fine della settimana, esattamente domenica 19, il magico e energetico Sole entrerà nel tuo bel Segno, andando a far compagnia a Urano. Diventano urgenti certe prospettive e diventa di immediata attuazione il progetto che ti ronza in mente pure se non tutte le circostanze saranno a tuo favore, come testimonia la tensione che subito si avvera con Saturno. Dovrai insistere parecchio e nel contempo mostrarti assai sicuro di te…

♊–GEMELLI

DURERA’ PER SEMPRE?

Venere brilla nel tuo Segno, bellissima e intraprendente! Essa saprà spostare le tue attuali energie sul piano dell’amore e della riuscita, visto che si trova ad essere favorita da Marte e da Saturno, entrambi nei gradi iniziali dell’Aquario. Sarà sulla seduzione, sull’ intensità di sentimenti ardenti che si modulerà un legame che ha molto a vedere con un imprinting di focosa certezza che possa, magari ed eventualmente, durar per sempre…

♋-CANCRO

NON LASCIARTI DOMINARE!

Occhio all’intera e complessiva situazione patrimoniale, e occhio soprattutto a chi abbia l’ambizione e l’intenzione di intrufolarsi nelle tue decisioni e nelle delibere che di sicuro prenderai… Occhio a chi intenda poter spadroneggiare in un settore che invece è di tua esclusiva competenza, e che tu vorrai movimentare affinché giovi alla tua convenienza. Plutone e Giove contrari ti consigliano polso fermo e grande determinazione in merito.

♌-LEONE

OCULATA LUNGIMIRANZA.

Vai oltremodo cauto nel riprendere i contatti e le finalità della tua vita “precedente”. Fai tutto senza fretta e senza usare quella furia impositiva e irriducibilmente cocciuta che invece sia Saturno e sia Marte, contrari, potrebbero allora suggerirti. Devi fare accurate valutazioni delle situazioni in cui ti trovi ad agire, calcoli, accertamenti e stime ti guidino nelle scelte del periodo, che dovrai programmare con oculata lungimiranza.

♍-VERGINE

OTTIMA VISIONE D’INSIEME.

Progetti e piani per un futuro immediato e per delle ottime prospettive prossime venture ti spuntano nella mente come funghi in un sottobosco fresco e riparato dal vento… I progetti che ora si avvalgono della tua creatività concreta e della tua efficienza lucidissima sono tutti appetibili, sostenibili e in grado di funzionare già dal primo istante. Il favore di Urano, di Giove e Plutone ti assicurano una visione d’insieme di grande portata.

♎–BILANCIA

GIORNATE CREATIVE.

Sentirti ancora rinchiuso e non libero nei tuoi movimenti è una sensazione che dovresti imparare a vincere. Mercurio contrario e la sua necessità di una comunicativa frequente e capace di cancellare ogni senso di solitudine è da tener sotto controllo, come sia Saturno e sia Marte t’invitano a fare. Venere stessa, il TUO pianeta, è dell’idea che depistando la noia e l’insofferenza potrai godere di giornate creative e piene di positivo slancio.

♏-SCORPIONE

RIMODULA I TUOI PROGRAMMI.

Meglio ripensare con uno spiritello contestatorio e critico a certe iniziative che appena prima della crisi eri in procinto di passare dalla teoria alla pratica. In effetti sono cambiati radicalmente importanti parametri e importanti mete si sono rivelate meno trainanti di prima. Rendersi conto che niente sarà più come prima è la prima regola per rimodulare programmi, mete, scopi e finalità. Il partner però non ne pare convinto…

♐-SAGITTARIO

RASSICURA CHI AMI.

Usa amore, delicatezza, disponibilità e toni dolci nel dialogo con le persone care, che forse soffrono e hanno di certo sofferto per certe tue antiche distrazioni affettive… Afferma, conferma e sottolinea a gran voce quale ruolo importante e basilare hanno nella tua vita. Dovresti rassicurarle con la tua sollecita attenzione e con la vicinanza emotiva che in codesto periodo è così necessaria e così importante. Tu stessa ne sarai rassicurata…

♑-CAPRICORNO

GIOVE AMMORBIDISCE PLUTONE.

Nel Segno c’è l’Ultimo Quarto di Luna, martedì 14 nel 25° esimo Grado del Segno. Ci sono di conseguenza al valore riduttivo della fase lunare degli impegni da abbandonare, dell’interesse da depistare, dei piani da riconsiderare e delle situazioni da lasciar perdere. La vicinanza di Giove e Plutone è un altro aspetto celeste da valutare con speranza: Giove di certo ammorbidisce le istanze dominatrici di Plutone, e in molti casi le saprà ridurre.

♒–ACQUARIO

RAZIOCINIO E LEGGEREZZA.

Eserciterai con il polso fermo che la presenza di Saturno nei primi Gradi del Segno il vigore, la razionalità e il solido controllo che il periodo ti richiede. Marte da una sferzata di energia al tuo fare e le proposte frizzanti di Mercurio artietino sommate alle ludiche istanze di Venere nei Gemelli, rendono più brillanti i giorni a venire. Unire lucido raziocinio ad ariosa leggerezza nel porgerli è la magia di cui sarai adesso convinto protagonista…

♓-PESCI

ORIZZONTE PIU’ TERSO…

Nettuno è rimasto solo soletto nel tuo Segno, ma comunque ben confortato dai sestili di Giove e Plutone, molto complici fra loro in codesto scorcio di Aprile. Gli scopi poderosi della congiunzione in Capricorno, già ammorbiditi dall’azione di Giove su Plutone, verranno ulteriormente resi più lievi dai consigli di Nettuno, capace di sfumare verso il bello le tendenze un tantino costrittive di Plutone. L’orizzonte si fa più terso e sereno…

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

