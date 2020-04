Papa Francesco scrive a Casarini: «Per i migranti conta su di me»

Papa Francesco risponde a Luca Casarini, capomissione dell’ong Mediterranea, che gli aveva inviato una lettera di riflessione sul tema dei migranti morti in mare. «Penso che Papa Francesco in questo momento, anche attraverso questa risposta, abbia voluto dare un ulteriore segno sul tema delle morti in mare. Di persone rifiutate da tutti. Ed è

anche questo un modo di riflettere sulla Pasqua» ha detto Casarini.

«Grazie per tutto quello che fate – ha scritto papa Francesco -. Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me».

(Fonte Adnkronos)

(Ph. Shutterstock)