Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: muore 55enne all’ospedale di Santorso

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 12 aprile 2020 – Un uomo di 55 anni è morto a causa del coronavirus, oggi, domenica 12 aprile, all’ospedale di Santorso. Lo si apprende dal bollettino odierno dell’Ulss 7 Pedemontana.

I casi positivi sono arrivati a quota 1069, su un totale di 12596 campioni effettuati. 1819 i soggetti in sorveglianza attiva e passiva; 270 le persone negativizzate; 149 i ricoverati: 126 a Santorso, 20 all’ospedale di comunità di Marostica e 3 a Bassano; di questi 16 si trovano in terapia intensiva e 7 in semi intensiva. Dall’inizio dell’epidemia sono 54 i decessi avvenuti sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana.

(ph. Imagoeconomica)