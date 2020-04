Coronavirus, Ulss 8 Berica: deceduta una donna al San Bortolo di Vicenza

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 12 aprile 2020 – A causa del coronavirus, una donna di 92 anni residente a Vicenza è morta oggi, domenica 12 aprile, all’ospedale San Bortolo. È quanto emerge dal bollettino di stamane dell’azienda socio-sanitaria.

Nel Vicentino i positivi sono saliti a 1024 casi, dieci in più rispetto a ieri, su un monte di 12269 tamponi eseguiti. 178 i soggetti negativizzati, 26 guariti in più nella giornata odierna; 118 i pazienti ricoverati, di cui 22 in terapia intensiva e 57 in malattie infettive; 102 i dimessi; 1098 in sorveglianza attiva e 559 in sorveglianza fiduciaria passiva.

(ph. Imagoeconomica)