Gommisti aperti il 15 aprile: ma il cambio gomme si può fare adesso?

Il 15 aprile si dovrebbe fare il cambio gomme dell’auto, cioè togliere quelle invernali e mettere quelle estive. Del resto i gommisti sono aperti. Anche se andare dal gommista non è una delle cause di forza maggiore previste dalle autocertificazioni e il lockdown continua fino al 3 maggio, pur con delle tiepide aperture dal 14 aprile. Cosa fare quindi con le gomme della nostra auto? Proviamo a fare chiarezza.

Se non dovete usare l’auto tutti i giorni, potete aspettare fino a metà maggio (non oltre il 15), in attesa che il governo faccia chiarezza su questo. In effetti non l’ha ancora fatto e per il momento rimane l’obbligo di cambiare le gomme il 15 di aprile, ma è chiaro che uno non può uscire di casa solo per questo motivo, data l’emergenza Coronavirus. Quello che potete fare subito è prenotare un appuntamento dal gommista intorno al 15, in modo da essere in regola, ma è probabile che nel frattempo ci sia una proroga, come successo con l’assicurazione.