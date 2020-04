Johnson lascia l’ospedale: «Sistema sanitario inglese mi ha salvato la vita»

Il premier britannico Boris Johnson ha lasciato oggi l’ospedale dopo essere finito in terapia intensiva nei giorni scorsi per il contagio da Coronavirus. La notizia aveva fatto il giro del mondo dato che Johnson era da più parti accusato di aver sottovalutato il virus e le sue condizioni erano peggiorate nel giro di brevissimo tempo.

Oggi il premier ha tenuto un discorso in giacca e cravatta, per dare l’idea di non aver mai smesso di lavorare, in cui ringrazia i medici che lo hanno curato.

«E’ difficile trovare le parole per esprimere il debito di gratitudine verso il sistema sanitario nazionale per avermi salvato la vita – ha detto Johnson -. Grazie alla loro devozione, senso del dovere ed amore il nostro sistema sanitario è imbattibile».

Il premier ha inoltre lodato i britannici che si sono schiusi in casa in questi giorni e ha detto che il Paese insieme supererà anche questa sfida come ne ha superato molte altre in passato.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020