Sextortion via mail, nuova allerta della Polizia Postale

La Polizia Postale segnala una nuova campagna di spamming che sta giungendo in queste ore a ignari utenti al fine di gettarli nel panico e indurli a pagare, in cryptovaluta, il prezzo per cancellare tutti i dati raccolti e far cessare l’attività “ricattatoria”. Nella mail si chiede di pagare 1900 dollari entro 24 ore per evitare la divulgazione di un video ripreso dalla telecamera dell’utente mentre guardava siti pornografici. Le mail sembrano realistiche perché vengono mandate dall’indirizzo dell’utente stesso e viene citata una password che egli ha effettivamente usato.

Ecco dunque i consigli della Polizia su come comportarsi:

«Mantenere la calma: il criminale non dispone, in realtà, di alcun filmato che ci ritrae in atteggiamenti intimi o di dati di accesso a siti pornografici e con tutta probabilità non è in possesso di password valide dei nostri profili social o della nostra email da cui ricavare la lista di amici o parenti.

Non pagare assolutamente alcun riscatto: l’esperienza maturata con riguardo a precedenti fattispecie criminose (come #sextortion e #ransomware) dimostra che, persino quando il criminale dispone effettivamente di nostri dati informatici, pagare il riscatto determina quale unico effetto un accanimento nelle richieste estorsive, volte ad ottenere ulteriore denaro;

Proteggere adeguatamente la nostra email (ed in generale i nostri account virtuali):

Cambiare – se non si è già provveduto a farlo – la password, impostando password complesse;

Non utilizzare mai la stessa password per più profili;

Abilitare, ove possibile, meccanismi di autenticazione “forte”(due fattori) ai nostri spazi virtuali, che associno all’inserimento della password, l’immissione di un codice di sicurezza ricevuto sul nostro telefono cellulare ;

Aggiornare il sistema operativo; Installare un antivirus o antimalware. Se sei in difficoltà scrivici».