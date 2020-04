Ha fatto il giro del web lo sfogo postato su Facebook da una fornaia della Versilia contro le persone che hanno invaso le loro seconde case in Versilia per farsi Pasqua e Pasquetta in spiaggia.

Il vernacolo toscano in una stupenda climax asfalta decisamente quelle persone che hanno invaso le spiagge Toscane mettendo a rischio le misure di contenimento anti-Covid e soprattutto a repentaglio la salute delle persone, con il rischio di prolungare ancora il lockdown.