Coronavirus in Veneto: + 37 casi, calano ricoverati negli ospedali, anche in terapia intensiva

In Veneto i casi positivi sono saliti oggi a 14288, + 37 nel corso della giornata; i negativizzati sono in costante aumento, ora a quota 2679; le persone in isolamento si confermano 17902; calano i ricoverati in ospedale, scesi a 1420, – 7 da questa questa mattina; diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva, sono 240, – 5 dalla precedente rilevazione; in totale i deceduti dal 21 febbraio sono stati 899, di cui 793 negli ospedali, 14 solo oggi; crescono le persone guarite e dimesse, giunte a 1739 unità.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 17 di oggi, lunedì 13 aprile.

(ph. Imagoeconomica)