Coronavirus in Veneto: in aumento a 14251 i casi positivi (+81), i dimessi salgono a 1721

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 14251, 81 in più rispetto alla rilevazione delle 17 di ieri; le persone in isolamento sono calate a 17902; i pazienti ricoverati negli ospedali sono aumentati a 1427, 6 in più rispetto a ieri; i ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 245, uno in meno rispetto a ieri; 779 i decessi, 10 in più nelle ultime ore, mentre le persone guarite e dimesse sono salite a 1721.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 8 di oggi, lunedì 13 aprile.

(ph.Imagoeconomica)