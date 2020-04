Covid-19, Ulss 8 Berica: muore 61enne al San Bortolo

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 13 aprile 2020 – Una donna di 61 è morta oggi all’ospedale San Bortolo a causa del Covid-19, il nuovo coronavirus.

Nel Vicentino i positivi sono 1025, uno in più rispetto a ieri, su un totale di 12316 tamponi effettuati; i negativizzati ammontano a 178; i ricoverati sono 121, 3 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva e 59 in malattie infettive. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1098; 559 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva. Dal 6 al 12 aprile sono nati 47 bambini all’ospedale di Vicenza, 7 ad Arzignano e 9 al nosocomio di Valdagno.

Sono i numeri del bollettino dell’Ulss 8 Berica aggiornato alle 15 di oggi, lunedì 13 aprile.

