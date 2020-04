Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: altre due vittime all’ospedale di Santorso

Azienda Ulss 7 Pedemontana, 13 aprile 2020 – Un uomo di 74 anni di Schio e una donna di 83 anni residente a Bassano hanno perso la vita stamane all’ospedale di Santorso a causa del coronavirus. Lo si apprende dal bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di oggi, lunedì 13 aprile.

I positivi sul territorio pedemontano hanno raggiunto quota 1087, su totale di 13344 tampini compiuti; 275 i negativizzati; 1852 i soggetti in sorveglianza attiva e passiva. I pazienti ricoverati sono 149, di cui 126 a Santorso, 20 a Marostica e 3 a Bassano. Di questi, 14 in terapia intensiva e 9 in semi intensiva. Dall’inizio dell’epidemia le vittime sul territorio dell’Ulss 7 sono state 56.

(ph. Imagoeconomica)