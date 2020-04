«Dal flirt con Lapo alla quarantena in un tugurio senza doccia»: il dramma dell’ex Miss Trans Piemonte

«Facevo la prostituta quasi sempre in strada e a volte in appartamento ma con questa pandemia da Coronavirus non riesco più nemmeno a guadagnare pochi soldi per mangiare; già prima c’era una crisi nera, ora sono alla fame vera e propria». Ad affermarlo Daniela Salamanca, in arte Gennyfer, una delle ex trans dello scandalo Lapo Elkann, costretta a vivere in un’umida e sporca cantina a Torino senza cucina e senza doccia – «vivo qui in questo tugurio che mi ha messo a disposizione una persona che mi sta aiutando, non c’è nemmeno la doccia, quando posso vado a lavarmi nei bagni pubblici anche se non ci si potrebbe muovere, ho già preso 4 multe da 400€ cadauna dalle forze dell’ordine che non potrò mai pagare, ero in giro a cercare da mangiare non a fare shopping o a prostituirmi ma non hanno voluto ascoltarmi».

Oggi è donna al 100% in seguito all’operazione di vagino-plastica fatta un po’ di tempo fa, che come ultima spiaggia per sopravvivere e, dice, non tentare un gesto estremo si sfoga facendo queste dichiarazioni: «Vivo in uno scantinato sito in via Montevideo 33 a Torino mi appello al buon cuore dei torinesi affinché mi portino qualcosa da mangiare, un panino, una pizza, del formaggio, degli scatolami, della frutta, qualcosa che non si cucina dato che non ho né fornelli nè forno, è già tanto che ci sia un lavandino, un letto e un water».