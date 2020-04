Guerrino: «Ce la faremo solo “a Dio piacendo” di concreto qua non c’è niente»

«La metà dei ristoranti rischia di non aprire più. Vediamo che regole daranno quando si potrà ripartire». Parola di Guerrino. Per tutti il cuoco della rubrica “Guerrino Consiglia” in onda da inizio anni Novanta su numerose televisioni locali (TeleAltoVeneto, Telenova, Tva Vicenza, Antenna 2, Telenordest). «Su RTTR stanno ancora mandando le repliche» precisa. Guerrino Maculan, nato a Cittadella ma vicentino d’adozione, in ogni puntata spiegava in maniera semplice e con fare bonario come preparare un piatto dalla cucina del suo ristorante, “Il Tinello”, aperto a Solagna nel 1983. E concludenva con quel “A Dio piacendo arrivederci a domani” che è diventato il suo segno distintivo. «Un giorno non sapevo come finire la puntata ed è nato così».

I problemi

Guerrino adesso vive nel Trentino, sull’Altopiano della Vigolana in località Bosentino. Il ristorante è chiuso, ceduto alla figlia Sabina e la famiglia valuterà se riaprirlo. «Intanto a Dio piacendo chissà che questa brutta bestia del virus vada via» dice con un sorriso. Ma non nasconde la preoccupazione per il mondo della ristorazione: «Riaprire dopo l’emergenza e mesi di chiusura sarà come ripartire da zero. Perchè sicuramente ci saranno una montagna di prescrizioni, bisognerà far riavviare gli impianti e i locali. Senza contare la burocrazia. Se sposti un macchinario devi chiedere il permesso all’Ulss, se devi modificare qualcosa serve un progettino. Già era difficile prima e adesso ai problemi esistenti se ne sono sormontati altri. Penso ai due metri di distanza da un tavolo all’altro, ma chi ce l’ha tutto quello spazio? Come farà il ristorantino piccolo coccoloso? E i camerieri come potranno restare a distanza dal cliente per servirlo? Anche ammettendo che ci fosse lo spazio, tieni aperto un ristorante per 10 persone in un salone da 100 metri quadrati? Non si riuscirà a sostenere le spese. Si dovranno anche sanificare gli ambienti, chissà in che condizioni si ripartirà. Credo ci sarà anche una politica nuova nell’alimentazione. Servirà il sistema che hanno usato i nostri padri finita la guerra: iniziare piano piano, con prodotti a chilometro zero, il più possibile dei dintorni, molto sani. Perchè il cliente chiederà salubrità».

Conte e Zaia, permettete un consiglio?

Forte di una lunghissima esperienza nella ristorazione lavorando per tanti anni anche all’estero, in Giappone e in Cina, lo chef analizza anche la questione del turismo: «Un altro problema. I turisti dall’estero non arriveranno in Italia. Perchè pensano che noi siamo stati i primi ad essere contagiati, perchè siamo stati duramente colpiti. Quest’anno per trattorie e ristoranti sarà comunque in perdita, anche se si potrà riaprire. E lo stato e il governo devono essere chiari su cosa si potrà fare e come ci si dovrà comportare. Non possono fare come con le autocertificazioni che continuano a cambiare». Il premier Giuseppe Conte e al presidente della Regione Luca Zaia «indichino un responsabile, un unico ufficio di riferimento – sostiene lo chef – on disposizioni chiare: per riaprire serve questo e questo, da sistemare entro quella data. E quando tutto è pronto, un referente esce e controlla: il rispetto delle disposizioni, i locali, le regole igieniche, i macchinari. Uno unico, non centomila uffici da cui andare da una parte all’altra. Non abbiamo tutto questo tempo». E poi spiega come le spese vive siano comunque a carico dei locali, anche nel periodo di chiusura: «Tra ristorante e albergo, io pago comunque la bolletta dell’energia elettrica. Altrimenti dovrei staccare la corrente. Anche per le immondizie funziona così, non le produciamo ma paghiamo una quota fissa. E il personale che abbiamo lasciato a casa? Si parla di cassa integrazione. Tante parole “facciamo, facciamo” ma di concreto niente. E si dovrà anche riconquistare la clientela. Adesso siamo in mare e dovremo pescare con l’amo, non con le reti. Perchè le fabbriche saranno in difficoltà, le famiglie ridurranno le spese e ci saranno pochi soldi da spendere. Per tutti».

«Io, precursore dei programmi di cucina in tv»

Poi ripensa agli anni della televisione. Lui che è stato il precursore delle ricette portate nelle case di tutti: «Sono stato il primo in effetti. Ho iniziato quasi trent’anni fa. A TeleAltoVeneto. Da lì poi la trasmissione è andata in onda su diverse reti tv. Ma ho cominciato per caso. Doveva partire una rubrica di consigli dai negozi di alimentari e il giornalista in arrivo da Milano per farla ha avuto un problema. Così ho iniziato io. Lo ricordo bene, era il 2 febbraio e fuori faceva freddo. Abbiamo fatto il giro dei negozi, dal fruttivendolo alla pescheria. Dopo la messa in onda la gente ha cominciato a telefonare e scrivere. Così è partita la rubrica di una ricetta a settimana, poi ogni 2-3 giorni e siamo arrivati al boom». Per Guerrino cucinare è ancora una grande passione «lo faccio anche per chi abita nelle villette vicino a casa, virus a parte». Una passione nata da mamma e nonni: «Ho fatto il primo corso dell’istituto alberghiero di Abano». I programmi di cucina che ora imperano sulle televisioni non sono tutti promossi: «Alcuni sono belli, in altri invece vedo tante stupidaggini. A volte c’è poco rispetto del prodotto che viene lavorato, c’è più scarto di quello che va in tavola. E poi questi piatti grandi con poca roba sopra, che ci vuole la lente di ingrandimento per poter vedere cosa si mangia. Certo l’occhio vuole la sua parte, ma il palato dovrebbe essere al primo posto. Io facevo ricette facili, per tutti e in tanti hanno imparato a cucinare con me. A casa non si possono avere tanti strumenti e non si ha nemmeno troppo tempo. Bisogna fare ricette veloci, buone e con costi limitati. Oggi in tv si vedono piatti che hanno bisogno di dieci ingredienti per essere preparati». Sembrano preoccupazioni di un’altra epoca, con il coronavirus che incombe. Ma in molti ne abbiamo già nostalgia.

(ph pagina Facebook Guerrino Consiglia)