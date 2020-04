Zaia, nuova ordinanza: «Mascherina obbligatoria per chi esce»

Nel punto stampa di oggi lunedì 13 aprile il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha presentato i dati aggiornati sul contagio e la sua nuova ordinanza. Il presidente ha mostrato il numero di persone ancora in terapia intensiva e di contagiati sottolineando come l’emergenza non sia ancora finita e ha invitato i Veneti a pensare che «qualcuno potrebbe morire a causa del vostro comportamento se non rispettare le regole».

Zaia ha confermato tutte le restrizioni della precedente ordinanza, aggiungendo il divieto di uscire di casa se si ha la febbre, e l’obbligo di indossare la mascherina e di disinfettarsi le mani (considerando la carenza di guanti) per chi esce di casa, oltre al divieto di barbecue (tranne nella propria abitazione) e picnic il 25 aprile e 1 maggio.

Attività motoria consentita solo individualmente e nei pressi della propria abitazione. Non più 200 metri, ma, ha detto Zaia «nemmeno 4 chilometri» e «con distanza di 2 metri dalle altre persone».

«L’uso di mascherine e arieggiare ogni ora riduce sensibilmente il contagio», ha detto Zaia mostrando il video di un esperimento giapponese.