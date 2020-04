Turismo, Zaia: «Spero stagione non sia persa. Influencer ci diano una mano»

Il presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa di Pasquetta ha parlato anche del turismo in Veneto. «Gli operatori del settore sono stremati» ha detto «ma non posso pensare che la stagione sia persa, perché il danno economico sarebbe enorme».

«Servono gli influencer, gli opinion leader – ha detto Zaia – . Non faccio nomi italiani, l’altra volta mi hanno preso in giro e qualcuno si è indignato. Ma se Oprah Winfrey ti dice di fare le vacanze in un posto è chiaro che ha una grande visibilità. A noi serve questo. Un esempio su tutti di località turistica “pompata” dagli opinion leader è Formentera».