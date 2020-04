Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: due decessi a Santorso

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 14 aprile 2020 – Una donna del 1939 di Vicenza e un uomo di 92 anni di Carrè. Sono le due nuove vittime del Covid-19 all’ospedale di Santorso. Lo rileva il bollettino dell’azienda socio-sanitaria aggiornato alle 16 di oggi, martedì 14 aprile.

I casi positivi sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana sono 1106; 279 i pazienti negativizzati; 14133 i tamponi eseguiti; 1793 le persone in sorveglianza attiva e passiva. Sul versante dei ricoveri ospedalieri, in totale sono 147, di cui 124 a Santorso, 20 a Marostica e 3 a Bassano. Di questi pazienti, 12 sono in terapia intensiva e 8 in semi intensiva. Dallo scoppio dell’epidemia, i morti a causa del coronavirus sul territorio pedemontano sono stati 58.

