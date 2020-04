Coronavirus in Veneto: positivi saliti a 14514 (+82), calano terapie intensive, quasi 1800 guariti

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi a 14514, 82 in più rispetto a questa mattina, mentre le persone in isolamento domiciliare sono scese a 17931; in deciso calo i malati ricoverati negli ospedali, scesi a 1414, 13 in meno nel corso della giornata, così come quelli in terapia intensiva scesi a 218, 15 in meno; il totale dei decessi dal 21 febbraio è di 930, mentre quelli in ospedale sono stati 818, 18 in più che riguardano però anche il giorni di Pasqua e Pasquetta, in salita i pazienti guariti e dimessi arrivati a 1797.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 17 di oggi, martedì 14 aprile.

(ph. Imagoeconomica)