Coronavirus, Ulss 8 Berica: quattro nuove vittime al San Bortolo di Vicenza

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 14 aprile 2020 – Altri quattro morti di coronavirus all’ospedale San Bortolo di Vicenza. A perdere la vita un uomo di 86 anni di Sarego, due donne di 102 e 97 anni residenti in città e un uomo di 89 di Caldogno. I positivi nel Vicentino hanno toccato quota 1029, + 4 rispetto a ieri; 178 i pazienti negativizzati; 12370 i tamponi eseguiti. Le persone ricoverate sono 115, – 6 rispetto alla precedente rilevazione, di cui 22 in terapia intensiva, – 3 da ieri. Calano sensibilmente anche i pazienti in sorveglianza attiva, sono 982, mentre aumentano a 561 quelli in sorveglianza fiduciaria passiva.

Sono i numeri del bollettino dell’Ulss 8 Berica di oggi, martedì 14 aprile.

(Foto tratta dalla pagina Facebook dell’Ulss 8 Berica)