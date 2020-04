Coronavirus in Italia: altri 602 morti, ancora in calo i ricoverati

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, illustra nel punto stampa di oggi, 14 aprile, i numeri del bollettino. Il totale delle persone attualmente positive è di 104.291 con un incremento 675 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: ad oggi sono 28.011 i ricoverati (-12 rispetto a ieri) mentre terapia intensiva sono 3186 (-74 rispetto a ieri). I morti oggi sono 602 in più rispetto a ieri per un totale di 21067. I guariti odierni sono 1.695 per un totale di 37.130.