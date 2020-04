Coronavirus, crollo per Pil mondiale. In Italia scenario peggiore: -9,1%

Fra le grandi economie mondiali l’Italia potrebbe essere il Paese che pagherà il prezzo più alto alla crisi provocata dal

coronavirus, almeno secondo la stima formulata dal Fondo Monetario Internazionale nel Wolrd Economic Outlook. Si parla di Pil che quest’anno potrebbe crollare a -9,8% per poi registrare un limitato rimbalzo nel 2021 a +4,8%. Per quanto riguarda il Pil globale, Fmi prevede un -3% nel 2020 « molto peggiore rispetto alla crisi finanziaria del 2008-2009» seguita da un rimbalzo a +5,8% il prossimo anno.

Gli altri Paesi

Gli Stati Uniti dovrebbero registrare un -5,9 per cento, mentre il Giappone dovrebbe vedere un Pil a -5,2 percento. In Europa l’Fmi stima -6,5% per il Regno Unito, -7% per la Germania, -7,2% per la Francia e -8% per la Spagna. Forte lo choc anche per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo che complessivamente dovrebbero registrare un calo del Pil del -1,0 % nel 2020 . Ma il risultato è condizionato dal +1,2% stimato per la Cina. Segno più anche per l’India a +1,9%.

Stime nel 2021

Per il 2021 l’Fmi stima un rimbalzo variabile e comunque inferiore al crollo che si dovrebbe registrare quest’anno: fra le grandi economie gli Usa potrebbero recuperare il 4,7%, stesso rimbalzo dell’Eurozona (trainato dal +5,2% della Germania): più anemica la ripresa prevista per il Giappone (+3%) e per il Regno Unito (+4%). Fra le economie emergenti, tornerebbe a correre la Cina (+9,2%) mentre Russia e Brasile dopo il -5,5% e il -5,3% previsto per quest’anno non potrebbero recuperare che – rispettivamente – +3,5% e +2,9%.

Disoccupazione

L’emergenza coronavirus e il suo impatto sull’economia porteranno in alto il tasso di disoccupazione in tutte le economie mondiali: per l’Italia nel 2020 la stima del Fondo Monetario Internazionale avanzata nel World Economic Outlook è del 12,7% (2,7 punti in più rispetto all’anno precedente) seguita da un calo al 10,5% nel 2021. In Europa l’impatto sul mercato del lavoro dovrebbe essere limitato in Germania (dove la disoccupazione passerebbe dal 3,2 al 3,9%) mentre in Francia il tasso potrebbe toccare il 10,4%. Ma le ripercussioni più gravi sono attese in Spagna dove dal 14,1% del 2019, quest’anno si potrebbe passare al 20,8% per poi scendere leggermente al 17,5% nel 2021. Tasso raddoppiato anche nel vicino Portogallo con una stima dal 6,5% del 2019 al 13,9% quest’anno. Negli Usa che dal 3,7% di disoccupazione dello scorso anno dovrebbe balzare nel 2020 al 10,4% per poi ridiscendere leggermente

nel 2021 al 9,1%.

(ph: shutterstock)