Ad un mese dal lockdown di tutto il Nord Italia per l’emergenza Coronavirus, le acque del fiume Po non sono mai state così limpide e pulite. Dalla foce fino al delta si possono ammirare acque azzurre e cristalline e la salute del fiume non è mai stata così buona. Il blocco da Covid19 ha avuto anche degli effetti positivi. La speranza è che, una volta ripartiti, si corra ai ripari e non si continui ad inquinare.

(ph: Wikipedia/Uccio “Uccio2” D’Ago)