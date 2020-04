Librerie a Padova, primo giorno di riapertura: «Buon afflusso di gente»

Parte col segno “più” la riapertura delle librerie in provincia di Padova. «Fin dall’inizio della mattinata – spiega il presidente dei librai dell’Ali Confcommercio Veneto e dell’Ascom di Padova, Antonio Zaglia – abbiamo avuto un buon afflusso. Per quanto ci riguarda, nel pieno rispetto delle normative previste dai decreti governativi e regionali, abbiamo ritenuto di dover aprire non solo per una questione meramente commerciale, ma anche perchè siamo convinti che le librerie rappresentino un presidio culturale imprescindibile per la collettività».

Le preferenze di chi si è recato il libreria? Soprattutto saggistica e romanzi. «Proseguirà l’attività di consegna a domicilio intrapresa nelle settimane di blocco e che ha incontrato il favore del pubblico dei lettori», conclude Zaglia.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)