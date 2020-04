Emergenza coronavirus, da Lilt un numero verde per ricevere consigli sul corretto stile di vita

Stare chiusi in casa sta facendo tornare la voglia di fumare, anche a chi aveva smesso? Non poter uscire ci fa sentire affamati più spesso e ci ha portato a mangiare in maniera disordinata? Oppure, al contrario, questo periodo sta motivando molti fumatori a dire addio alle sigarette definitivamente e ad adottare uno stile di vita più sano anche a tavola? Per chi in questo momento si sente disorientato, teme di riprendere il vizio del fumo o ha bisogno di aiuto per capire cosa sia meglio mettere nel piatto, Lilt per Te fornisce un supporto concreto.

Lilt per Te è una linea telefonica, nazionale, anonima e gratuita (800662492, lun-ven, 10:00-15:00), messa a disposizione da Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per stare vicino a tutti i cittadini in questo difficile momento, assolvendo, attraverso la voce di operatori qualificati, alla sua primaria missione: quella di diffondere i corretti stili di vita, per tenere lontano il cancro e vivere bene a lungo. “Qualunque difficoltà si stia vivendo, comunque si stia affrontando questa emergenza sanitaria che ci tocca tutti, lo stile di vita sano non va messo da parte – ha detto il Presidente della Lilt nazionale professor Francesco Schittulli -. Con questo supporto in linea, Lilt continua ad essere al fianco della comunità, per tutelare e difendere la salute di tutti”.

(Foto tratta dalla pagina Facebook di Lilt nazionale)