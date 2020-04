Martella bacchetta Zaia: «Basta messaggi altalenanti, si rischia insofferenza»

«Non si capisce davvero il senso di questo usare il bastone e la carota da parte del presidente Zaia. Nel giro di poche ore è passato dall’emanare un’ordinanza presentata come atto di fiducia nei confronti dei cittadini al dare ora un ultimatum, minacciando il pugno duro e restrizioni di fronte alle immagini che testimoniano una ripresa della mobilità delle persone in Veneto». A dirlo il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella.

«Si tratta di un andamento altalenante di cui non c’è proprio bisogno in questa fase particolarmente delicata, nella quale ogni passo deve essere compiuto con estrema ponderazione. Serve equilibrio insomma – ricorda Martella – mentre i messaggi contrastanti rischiano di ingenerare non solo confusione ma anche di aumentare l’insofferenza. I provvedimenti restrittivi emanati dal governo rappresentano la sintesi più chiara del programma di contrasto alla diffusione del virus».

«Al di là della discussione sul modello veneto, vorrei – conclude Martella – che tutti avessimo sempre presente che le priorità inderogabili restano quelle legate alla massima tutela sanitaria, sia tra la popolazione che nei luoghi di lavoro dove è necessario un alto livello di controllo per garantire la totale sicurezza».

(ph: imagoeconomica)