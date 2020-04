Coronavirus in Veneto: +110 positivi, ora sono 14624, guariti a quota 1824

In Veneto i casi positivi al coronavirus oggi sono saliti a 14624, 110 in più rispetto a ieri sera, mentre scendono a 16958 le persone in isolamento domiciliare; in calo i pazienti ricoverati in ospedale, a 1402, 12 in meno rispetto a ieri; stabili quelli ricoverati in terapia intensiva: 219 (1 in più rispetto a ieri), i deceduti in totale dal 21 febbraio sono saliti a 940, 825 i morti in ospedale, 7 in più rispetto a ieri sera; salgono a 1824 i pazienti guariti e dimessi.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto delle 8 di oggi, mercoledì 15 aprile.

(ph. Imagoeconomica)