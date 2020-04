Coronavirus in Veneto: salgono a 14884 i positvi (+260), calano i ricoverati in terapia intensiva

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi a 14884 (+260) da questa mattina, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 16858; stabili i pazienti ricoverati negli ospedali, a quota 1403, mentre scendono quelli ricoverati in terapia intensiva a 214 (-5 da questa mattina), in totale dal 21 febbraio sono decedute 959 persone, 842 negli ospedali, con 17 morti nel corso della giornata, salgono i pazienti guariti e dimessi, arrivati a 1867.

Sono i dati del bollettino della Regione Veneto delle 17 di oggi, mercoledì 15 aprile.

(ph. Imagoeconomica)