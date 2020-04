Covid-19, Ulss 8 Berica: deceduto 92enne al San Bortolo

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 15 aprile 2020 – Oggi un uomo di 92 anni è morto a causa del Covid-19 all’ospedale San Bortolo di Vicenza. È quanto emerge dal bollettino dell’Ulss 8 Berica aggiornato alle 16 di oggi, mercoledì 15 aprile, per fare il punto quotidiano sull’emergenza coronavirus.

I positivi sono 1070, 41 in più rispetto alla rilevazione di ieri; 12949 i tamponi effettuati; 200 i negativizzati. Sul fronte dei ricoverati, in totale sono 113, due in meno rispetto a ieri, di cui 19 in terapia intensiva e 55 in malattie infettive. 22 i guariti.

Infine, 951 le persone in sorveglianza attiva; 561 quelle in sorveglianza fiduciaria passiva.

