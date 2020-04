Bebe Vio: «Da Europa mi aspetto più collaborazione, faccia gioco di squadra»

«Sono vicina a tutti coloro che stanno soffrendo, noi stiamo bene, ma qualche giorno fa è morto un amico di famiglia». Bebe Vio, intervistata dal Corriere della Sera, parla di come sta vivendo le misure di contenimento per

il coronavirus, sottolineando che «gli italiani hanno reagito bene» e che dall’Europa si aspetta «più collaborazione. Mi piace il gioco di squadra e mi aspetto che si collabori, come i tanti atleti che si sono mobilitati nelle campagne di ricerca fondi. Chi ha vissuto negli ospedali sa quanto sono importanti i medici, infermieri e terapisti».

«In questo momento – ammette l’atleta paralimpica – mi godo anche la possibilità di dormire di più, così come mi alleno perfino in cucina, dove mi insegna mia sorella: carbonara e crêpes, mi servono anche per migliorare l’uso delle protesi delle mani».

