La “massima” della Nasti: «Ogni donna deve avere un asino che paghi tutto»

«Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)». Questa la “massima” condivisa da Chiara Nasti su Instagram a corredo di una sua foto al volante di una lussuosa auto sportiva.

In molti hanno criticato le parole dell’influencer, soprattutto in questo periodo difficile con migliaia di persone che soffrono per il Coronavirus e la conseguente crisi economica. «Ad un uomo invece basta una cosa. Evitare una donna così», scrive qualcuno. «Se fossi in tuo padre di manderei a raccogliere i pomodori», commenta qualcun altro.