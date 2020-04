Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nella conferenza stampa di oggi, 15 aprile, legge i dati del bollettino. Attualmente ci sono 105418 positivi, 1127 in più rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione nelle strutture sanitarie: in terapia intensiva ci sono 3079 pazienti (107 in meno rispetto a ieri) mentre i ricoverati sono 27643 (368 in meno rispetto a ieri). Oggi i morti sono 578 mentre i guariti sono 38092 (962 in più rispetto a ieri).