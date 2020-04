Plexiglass tra gli ombrelloni, Confturismo Veneto boccia il progetto

Alessandro Berton, presidente di Unionmare-Confturismo del Veneto, non ci sta e boccia il progetto di box di plexiglass tra gli ombrelloni per cercare di affrontare in sicurezza la stagione balneare in questo momento di emergenza Coronavirus. «E’ un’ipotesi che non trova apprezzamento nel comparto balneare, non è

condivisa ed è priva di confronto».

«C’è chi dice che si riaprirà, chi invece consiglia di non prenotare per l’estate. Il risultato è l’incertezza – continua Berton -. E in un clima così non si può che aspettare che l’emergenza sanitaria finisca. Ma nel frattempo dobbiamo prepararci ad accogliere i turisti in modo da non farci trovare impreparati quando questo accadrà. Con grande senso di responsabilità, i balneari del Veneto avevano interrotto gli allestimenti ancor prima del primo Dpcm. Con lo stesso spirito con cui ci siamo fermati, adesso non vediamo l’ora di ripartire, anche perché ci sono centinaia di migliaia di persone occupate in questo settore».

«Aziende che chiudono significano persone e famiglie che rimangono a casa. Solo nel mio stabilimento ho tredici persone tra cassa integrazione e fondo salariale, e in tutto il litorale veneto gli stabilimenti balneari sono circa 250. Chiediamo al Governo che ci dia una mano: se gli ammortizzatori sociali non dovessero bastare a contenere tutti, si aprirà un problema sociale. Gli stabilimenti li riapriremo solo quando sarà possibile e con tutte le prescrizioni sanitarie utili per tutelare i nostri ospiti, speriamo al più presto».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)