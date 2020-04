Venezia, riapre libreria MarcoPolo: «Tanto rispetto e grandi sorrisi»

La libreria MarcoPolo a Venezia, ha ufficialmente ripreso l’attività ieri e rimarrà aperta per due giorni a settimana, i martedì e i mercoledì dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20. Per ora solo la sede di Campo S. Margherita, a breve anche quella della Giudecca. «C’è stata una risposta entusiasta sia in termini di presenza, 40 persone circa, nell’arco della giornata – spiega Claudio, uno dei titolari -. Tra le preferenze dei clienti oggi, si contano graphic novel, saggi e libri per bambini. Tutti i clienti hanno letto il lungo avviso all’ingresso, che spiega come poter visitare e vivere la libreria potendo anche toccare i libri; tutti hanno avuto profondo rispetto del luogo, dei librai e delle persone all’interno; estremamente significativa e condivisa la felicità per poter essere di nuovo in libreria, manifestata con una parola o semplicemente con un gran sorriso».

Alla fine della giornata, i librai della MarcoPolo si dicono soddisfatti «sia per l’afflusso, in linea con quello di una giornata pre-contagio che per gli acquisti, oltre che per l’approvazione delle norme di comportamento e organizzazione della libreria. Segnali incoraggianti, che fanno ben sperare per il futuro, quando si potrà tornare ad aprire la libreria al pubblico».

Le novità

Online si può trovare il catalogo per conoscere le disponibilità ed effettuare ordini. Creata la Libreria protetta attiva dalle 10 alle 12 per over 65 e persone a rischio, che potranno accedere esclusivamente in questo orario, uno alla volta. Si invita in ogni caso a rimanere a casa ed usufruire del servizio a domicilio. La libreria dedicata su prenotazione, dalle 14.30 alle 16.30; si può accedere prenotando dalla pagina Facebook della libreria, via mail o telefono con almeno 2 ore di anticipo, al costo di 5 euro (scalati dall’acquisto dei libri) e sarà possibile avere a disposizione la libreria per blocchi di mezz’ora. E infine la Libreria libera: dalle 12 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19 l’accesso è consentito ad un numero massimo di 4 persone; nel caso, attendendo all’esterno, rispettando le distanze di sicurezza, come ormai siamo abituati a fare.

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Libreria MarcoPolo)