Renzi: «Senza l’Europa saremmo già falliti»

«Senza l’Europa saremmo già falliti. Questa è la verità che i sovranisti fingono di non capire. Ma l’Europa serve. Come servirà il Mes senza condizionalità. E lo useremo, eccome se lo useremo». Queste le parole in un tweet dell’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi.

(ph: imagoeconomica)