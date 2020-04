Il commovente tributo di Steve McCurry all’Italia che combatte [VIDEO]

«Sono vicino al popolo italiano. Siete sempre nel mio cuore»

Steve McCurry, celebre fotografo statunitense, ha pubblicato su Youtube un video tributo all’amata Italia e ai suoi abitanti inserendo il meglio della sua produzione fotografica dedicata al nostro Paese. Città famose simbolo come Venezia e Ischia fino ai tesori più nascosti come i borghetti e le campagne. Ma soprattutto sguardi e ritratti, in cui è maestro. Insieme alle immagini scorrono anche messaggi e citazioni come «Vivere bene e pienamente: è questa la filosofia di vita degli italiani».

(ph: frame del video)