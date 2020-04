A 5 anni scappa e tenta autostop: «Vado da mamma che lavora in ospedale»

Un piccolo tenace che avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di raggiungere la madre che da quando è iniziata la pandemia è impegnata in ospedale in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il bimbo, di appena 5 anni, è stato affidato ai nonni per evitare qualsiasi rischio di contagio ed è riuscito a fuggire tentando di raggiungere il nosocomio di Trieste in autostop.

A poche decine di metri dalla casa dei nonni, un automobilista si è fermato ed ha immediatamente allertato le autorità. Ha chiesto al piccolo cosa stesse facendo, ecco la risposta che fa sciogliere il cuore: «Voglio vedere la mamma, non la vedo da un mese». Il bambino è stato riaccompagnato sano e salvo dai nonni spaventatissimi.

#Pordenone Bimbo di 5 anni scappa dai nonni per rivedere la madre impegnata in prima linea nell’emergenza #covid-19. La “fuga” è durata pochi istanti grazie all’intervento di una pattuglia #GdF che lo ha riportato a #casa. #NoiConVoi pic.twitter.com/39mpD0aAmo — Guardia di Finanza (@GDF) April 14, 2020

(ph: shutterstock)